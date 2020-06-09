YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'daki demirci ustası cinayetiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa'daki demirci ustası cinayetiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

MANİSA HABERLERİ  | 09.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Manisa'daki demirci ustası cinayetiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 3 yıl önce demirci ustası Murat Kocairi'nin öldürülmesine yönelik soruşturmada olayla ilişkili olduğu belirlenen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Eylül 2017'de ilçeye bağlı Hatunköy Mahallesindeki kırsal alanda cesedi bulunan ve darbedilip başından vurulduğu belirlenen Murat Kocairi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada zanlıların izine ulaşıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, maktul Kocairi ile bağlantısı olan kişilerin ifadesine başvurdu, cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen 6 kişiyi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla Soma'da 4 kişi, Kırkağaç'ta ve Elazığ'da birer kişi gözaltına alındı, zanlılarla birlikte 5 tabanca, 5 pompalı tüfek ve 120 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K, R.Y, H.Ş, Y.S. ve T.Y. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.K. ile R.Y. tutuklanırken, H.Ş, Y.S. VE T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ’da yakalanan M.F.A.'nın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Manisa Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

Manisa Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Babacan Eczanesi
Merkez
Gürsev Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Gülin Eczanesi
Akhisar
İşçi Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Selendi’de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza

Selendi’de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Aşırı sıcaklar kayısıları 10 gün önce olgunlaştırdı

Aşırı sıcaklar kayısıları 10 gün önce olgunlaştırdı

Soma'da "mayıs" hüznü

Soma'da "mayıs" hüznü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.