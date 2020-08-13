YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’daki denetlemelerde asıl amaç vatandaşları bilinçlendirmek

Manisa’daki denetlemelerde asıl amaç vatandaşları bilinçlendirmek

MANİSA HABERLERİ  | 13.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Manisa Covid-19 Denetim Komisyonu, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı.

Manisa’daki denetlemelerde asıl amaç vatandaşları bilinçlendirmek

Manisa Covid-19 Denetim Komisyonu, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Denetlemelerdeki temel amacın salgınla ilgili insanların bilinçlenmesini sağlayarak virüsün azalmasını sağlamak olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, denetimlerin titizlik içerisinde devam ettirileceğini söyledi.
Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ile salgınla mücadelenin başarısı açısından alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıda, İl geneli yapılan denetimler ve denetimler sonrası Manisa’da ki genel durum değerlendirildi.
Denetlemelerdeki temel amacın salgınla ilgili insanların bilinçlenmesini sağlayarak virüsün azalmasını sağlamak olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, denetimlerin titizlik içerisinde devam ettirileceğini söyledi.
Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya, Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser ve komite üyelerinin katıldı.

Manisa’daki denetlemelerde asıl amaç vatandaşları bilinçlendirmek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kesintilerin nedeni leylekler

Kesintilerin nedeni leylekler

Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı başladı

Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı başladı

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Manisa Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:43
Sabah
06:16
Öğle
13:20
İkindi
17:07
Akşam
20:15
Yatsı
21:41

Manisa Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Gürer Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Gülşah Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

15 Temmuz şehitleri adına dev bayrak dikildi

15 Temmuz şehitleri adına dev bayrak dikildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.