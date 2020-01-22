YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Manisa’daki depremler Aydın’da da hissedildi

Manisa’daki depremler Aydın’da da hissedildi

AYDIN HABERLERİ  | 22.01.2020 23:09 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi’nde öğleden sonra saat 22:28’ye kadar 17 ayrı deprem meydana geldi.

Manisa’daki depremler Aydın’da da hissedildi

Ege Bölgesi’nde öğleden sonra saat 22:28’ye kadar 17 ayrı deprem meydana geldi. Genellikle Manisa merkezli olarak meydana gelen depremler Aydın’da da hissedildi. Bu arada Aydın’da iki ayrı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22:20’de Manisa Akhisar merkezli 4,4 şiddetinde 22:15 şiddetinde 22:5’te de 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Her iki deprem Aydın’da da hissedilirken özellikle yüksek binalarda deprem daha şiddetli hissedildi.
Bu arada Aydın Efeler ilçe merkezinde de akşam saatlerinde 19:49 Efeler Emirdoğan mahallesinde 3,5 şiddetinde, 20:11’de yine Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık mahallesinde 1,2 şidetinde, 20:33 ve 21:38’de Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.
Depremler Manisa’nın yanı sıra Aydın’da da paniğe neden oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Kafasına çuval geçirip market soyduKafasına çuval geçirip market soydu
Kuşadası’nda 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldıKuşadası’nda 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:25
İkindi
16:05
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Ege Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Cihan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Kuşadası’nda trafik bayan polislere emanet

Kuşadası’nda trafik bayan polislere emanet

Nazilli’de asırlık çınarlar yeni yıla protokolle girdi

Nazilli’de asırlık çınarlar yeni yıla protokolle girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.