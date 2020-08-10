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Manisa'daki jeopark defileye ev sahipliği yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 10.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

Volkanik patlamalar sonucu akan lavların oluşturduğu Kula-Salihli Jeoparkı'nda bir hazır giyim firması tarafından defile ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi

MANİSA (AA) - Manisa'da binlerce yıl önce meydana gelen volkanik patlamalar sonucu oluşan, UNESCO sertifikalı Kula-Salihli Jeoparkı'nda moda defilesi düzenlendi.

İzmir merkezli bir kadın giyim firması tarafından, sönmüş lav kalıntıları ve volkan koniler arasında, bazalt kayalar üzerine kurulu ahşap köprü üzerinde gerçekleştirilen defile renkli görüntülere sahne oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz gerçekleşen defilede, mankenler yeni sezon koleksiyonlarını sundu, fotoğraf çekimi yapıldı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, jeoparkın tanıtılmasına katkı sunan defile organizasyonuna destek verdiklerini belirterek, ilçenin önemli bir değeri olan bölgenin bilimsel araştırmaların yanı sıra büyük bir turizm potansiyeli barındırdığını söyledi.

- "Güzel bir defile oldu"

Defileyi düzenleyen koreograf Gökhan Duman da görsel zenginliği dolayısıyla burayı tercih ettiklerini ifade ederek, pandemi nedeniyle Türkiye ve Avrupa'da seyircisiz defilelerin gerçekleştirildiğini ve sektörün yavaş yavaş bu yöne doğru gittiğini anlattı.

Sektörde bir ilki denediklerini vurgulayan Duman, "Kula'nın böyle turistik ve görsel şölen sunan bir alanı olduğu için buraya geldik. Ülkemizin güzel yerlerine farkındalık yaratma adına güzel bir defile, iyi bir çekim oldu. İnşallah zaman geçtikçe seyircili defilelerin de olması bizleri daha mutlu edecek." dedi.

Duman, yaptıkları çekimlerin çeşitli moda yayınlarıyla paylaşılacağına işaret ederek, "UNESCO Kula-Salihli Global Jeoparkı, hem görsel hem de coğrafi güzellikleri açısından çok iyi fotoğraf kareleri verdi. İyi ki burayı seçmişiz." diye konuştu.

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