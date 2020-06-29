YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’daki OSB’lerin durumu değerlendirildi

Manisa’daki OSB’lerin durumu değerlendirildi

MANİSA HABERLERİ  | 29.06.2020 19:39 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, ildeki organize sanayi bölgeleriyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, organize sanayi bölgelerine ilişkin toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Manisa’daki OSB’lerin durumu değerlendirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, ildeki organize sanayi bölgeleriyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, organize sanayi bölgelerine ilişkin toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Toplantıda, Manisa’nın sanayi alanındaki durumu değerlendirildi.
Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, kaymakamlar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve OSB müdürleri katıldı.
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda il genelinde OSB’lerdeki mevcut durum ve devam eden yatırımlar görüşülerek, bundan sonraki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Sanayi alanında yüksek bir potansiyele sahip olan Manisa’nın Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer aldığını belirten Vali Karadeniz, “Manisa’yı her alanda daha ileriye taşımak ana hedefimiz. Manisa, sanayisi ile gelişmiş bir şehir. Bundan sonra şehrimize sanayi alanında daha ne katabiliriz bunu planlayacak ve bu doğrultuda hep birlikte çalışacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Canan Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Havuzlu Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Elmas Eczanesi
Akhisar
Yiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yuntdağı’nda arıcılık hızla gelişiyor

Yuntdağı’nda arıcılık hızla gelişiyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Somalı Taekwandocular Kuşak Terfi Sınavında Ter Döktü

Somalı Taekwandocular Kuşak Terfi Sınavında Ter Döktü

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.