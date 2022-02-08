Manisa'daki trafik kazası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.S. (33) yönetimindeki 45 ZB 4900 plakalı kamyonet ile Metin Yavuz'un (17) kullandığı 45 AGH 488 plakalı motosiklet, Yedi Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Yavuz ile yolcu konumundaki Kerem Yavuz (17), Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Metin Yavuz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Kerem Yavuz, Manisa Merkez Efendi Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü S.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz