YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'daki trafik kazası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'daki trafik kazası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

08.02.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki trafik kazası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.S. (33) yönetimindeki 45 ZB 4900 plakalı kamyonet ile Metin Yavuz'un (17) kullandığı 45 AGH 488 plakalı motosiklet, Yedi Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Yavuz ile yolcu konumundaki Kerem Yavuz (17), Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Metin Yavuz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Kerem Yavuz, Manisa Merkez Efendi Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü S.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiKadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Manisa FK maçının ardındanBüyükşehir Belediye Erzurumspor - Manisa FK maçının ardından
Antalyaspor'dan Spartak Moskova'ya teşekkürAntalyaspor'dan Spartak Moskova'ya teşekkür
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa Turgutlu

Manisa Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:03
Öğle
13:29
İkindi
16:20
Akşam
18:46
Yatsı
20:04
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Eski aşkla pişti! "Selam verdim..."

Eski aşkla pişti! "Selam verdim..."

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.