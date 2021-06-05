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Manisa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

05.06.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Nurullah Sönmez (44) idaresindeki 42 KR 369 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu 4 Eylül Mahallesi Kavacık rampasında bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Sönmez kendi imkanlarıyla, ters dönen otomobilden çıktı. Araç içinde sıkışan Melek Gökhan (21) ve Serap Usta'yı (25) ise itfaiye ekipleri çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökhan ve Usta, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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