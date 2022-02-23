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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

23.02.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satıldığı öne sürülen 2 adrese baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 63.03 gram esrar, 3.22 gram metamfetamin, 0.34 gram kenevir tohumu, 88 uyuşturucu hap, av tüfeği ile 20 fişek ve tabanca ele geçirildi. Adreslerde bulunan M.K. (39) ve F.Ç (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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