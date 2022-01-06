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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

06.01.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi, A.T, Y.S, E.B ve K.U'yu gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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