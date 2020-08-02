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Manisa’daki yangından tahliye edilen hayvanlar için yem desteği

MANİSA HABERLERİ  | 02.08.2020 20:52 | Son Güncelleme

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 3 gün önce başlayan ve söndürülmesi için tüm ekiplerin büyük çaba sarf ettiği orman yangınında 169 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvanın tahliyesi yapıldı.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 3 gün önce başlayan ve söndürülmesi için tüm ekiplerin büyük çaba sarf ettiği orman yangınında 169 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvanın tahliyesi yapıldı. Hacıköseli Mahallesinde güvenli bir alana alınan hayvanlar için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvanların yaklaşık 4 günlük besin ihtiyacını sağlayacak olan 20 balya yonca ve 1000 kilogram yem desteği sağladı.
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 31 Temmuz Cuma günü, 17.20 sıralarında başlayan orman yangını, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerini de tehdit altına aldı. Bölgeye yakın evler tahliye edilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de, Hacıköseli Mahallesindeki 169 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvanın tahliyesini sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı da, tahliye edilen hayvanlar için hızla harekete geçerek, 20 balya yonca ve 1000 kilogram yem desteği sağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla tahliyesi sağlanan hayvanların yem ihtiyacının giderildiğini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, hayvanların yaklaşık 4 günlük yem sorununun giderildiğini, yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için de tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

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