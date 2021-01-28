Manisakart’ın HES kodu ile eşleştirilmesinde son gün 8 Şubat

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Covid-19 tedbirlerine ilişkin 25.01.2021 tarihli ve 2021/3 sayılı kararı gereğince, HES kodu tanımlaması yapılmayan elektronik/akıllı seyahat kartları ile binişlere 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren izin verilmemesi kararı alındı. MANULAŞ Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada manisa.bel.tr-manulas.com.tr adreslerinden, e-devlet üzerinden ve Manisakart mobil uygulamasından HES kodunun Manisakart ile eşleştirilebileceği ifade edildi.

Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla çeşitli tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirlerine ilişkin alınan yeni kararları duyurdu. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 25.01.2021 Tarihli ve 2021/3 sayılı kararı gereğince HES kodu tanımlaması yapılmayan elektronik/akıllı seyahat kartları ile binişlere 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren izin verilmemesi kararı alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MANULAŞ Genel Müdürlüğü de toplu taşımada HES Kodu’nun zorunlu hale gelmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.