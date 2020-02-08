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Manisalı depremzedeler için konteyner ev

MANİSA HABERLERİ  | 08.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde depremde evleri ağır hasar alan Karakurt Mahallesi sakinleri için 30 konteyner ev kuruldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan 30 konteyner, sabaha karşı tırlarla Karakurt Mahallesi’ne getirildi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde depremde evleri ağır hasar alan Karakurt Mahallesi sakinleri için 30 konteyner ev kuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan 30 konteyner, sabaha karşı tırlarla Karakurt Mahallesi’ne getirildi. Kurulumu tamamlanan konteynerlere depremzede aileler yerleştirildi. Karakurt Mahalle Muhtarı İdris Kat, 30 konteyerin kurulduğunu belirterek "Bugün Karakurt Mahallemize AFAD tarafından 30 adet konteyter getirildi. Bu konteynerlar Kırkağaç Kaymakamlığımızın 86 vatandaşımıza yaptığı mülakat sonucu verilmiştir. 29 tanesi Karakurt Mahallesi Haline kurulmuştur. Bir tanesi ise muhtarlığımıza yerleştirildi. Burada emeği geçen başta Manisa Valisi Ahmet Deniz’e, Kırkağaç Kaymakamımıza ve AFAD ekibine çok teşekkür ederim.
Çok güzel bir hizmet oldu. Konteynerların içi çok güzel. Temiz, düzgün ve güzel. Gediz Elektrik, yarından itibaren elektriklerini bağlayacak, Kırkağaç MASKİ ekipleri ise sularını be kanalizasyonlarını bağlayacak. İnşallah, depremzedelerimizi önümüzdeki hafta konteynerlarına yerleştirmeye başlayacağız" dedi.
Depremde evi hasar gören vatandaşlardan Engin Özçetin ise "Şuan konteynerlarımız gelmiş bulunmakta. Soğukta çadırda kalan vatandaşlarımız konteynerlarımız gelince daha güvenli ve daha sıcak bir yerde kalacaklar. Valimize ve kaymakamımıza çok teşekkür ederim, sağ olsun var olsunlar" diye konuştu.

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