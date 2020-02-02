YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisalı depremzedelere çorba ikramı devam ediyor

Manisalı depremzedelere çorba ikramı devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 02.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Akhisar ve Kırkağaç’ta meydana gelen depremler sonrasında vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, evlerinin hasarlı olması nedeniyle çadırlarda ve belediyelerin misafirhanelerinde konaklayan depremzedelere çorba ikramını hafta sonu da sürdürdü.Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, depremden etkilenen Musalar, Tütenli, Süleymanlı, İlyaslar ve Karakurt mahallelerinde depremzedelere çorba ikramında bulundu.

Akhisar ve Kırkağaç’ta meydana gelen depremler sonrasında vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, evlerinin hasarlı olması nedeniyle çadırlarda ve belediyelerin misafirhanelerinde konaklayan depremzedelere çorba ikramını hafta sonu da sürdürdü.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, depremden etkilenen Musalar, Tütenli, Süleymanlı, İlyaslar ve Karakurt mahallelerinde depremzedelere çorba ikramında bulundu. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm birimleriyle depremzedelerin yanında olan ve vatandaşa moral sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için seferber oldu. İkram edilen çorbalardan alan vatandaşlar, her zaman yanlarında olan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktıOtomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Başkan Ataç deprem bölgesinde

Başkan Ataç deprem bölgesinde

Manisa Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:45
Sabah
08:09
Öğle
13:29
İkindi
16:14
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Derya Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehirden çiftçilere su deposu desteği

Büyükşehirden çiftçilere su deposu desteği

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Kapalı Yöntemle Ameliyat

Kapalı Yöntemle Ameliyat

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.