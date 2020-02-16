YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisalı genç girişimciler, ’Girişimcilik, mentorluk ve staj iş birliği’ protokol törenine katıldı

Manisalı genç girişimciler, ’Girişimcilik, mentorluk ve staj iş birliği’ protokol törenine katıldı

MANİSA HABERLERİ  | 16.02.2020 12:24 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında "Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında "Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü" imzalandı. İmza törenine TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel de katıldı.
TOBB’un sosyal tesislerinde düzenlenen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Sarınay, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel ve tüm odaların genç girişim kurulu başkanları katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB, Genç Girişimciler Kurulu (GGK) olarak 8 bin kişilik büyük bir aile olduklarını söyleyerek, Türkiye’de girişimcilikte farkındalığın artmasını sağladıklarını, girişimci olmayı popüler hale getirdiklerini ve birçok değerli projeye öncülük ettiklerini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, ülkenin ve milletin refahı, zenginliği için girişimciliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Girişimciler ne kadar güçlüyse, ekonomi de o derece güçlü ve rekabetçi olur. Yeni fikirler, dünyayı değiştiren inovasyonlar, hep gençlerden çıkıyor. İşte bu nedenle, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi misyon edindik." dedi.
Türkiye’nin gençlerini daha donanımlı hale getirmek için birlikte daha fazla çalışacaklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, zenginleşmek için bugünün ve geleceğin gençlerini daha donanımlı hale getirmek için çaba harcanması gerektiğini dile ifade etti.Gençlerin okul çağlarında bir işletmede çalışmasıyla ayaklarının yere daha sağlam basacağına olan inancını dile getiren Hisarcıklıoğlu konuşmasında şunları söyledi:
"Bu çerçevede bir yazılım geliştiriyoruz. Bu yazılım üzerinden şirketlerin stajyer taleplerini toplayıp Bakanlığımıza ileteceğiz. Bakanlığımız da talepleri gençlere duyuracak. Gençler staj başvurularını yapacak. Üyeler ise başvuruları değerlendirdikten sonra uygun gördükleri adayları staja kabul edecek."

Mustafa Yücel: "Biz büyük bir aileyiz"
Önemli bir güne şahitlik ettiklerini söyleyen TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde tüm başkanlarımız ile birlikte genç girişimcilerin iş hayatına katkı sağlamaları açısından önemli adımlar atıyoruz. Her ay yaptığımız toplantılar ile projeler üretiyoruz. Bugünde çok önemli bir projeye imza atıldı. Bizlerde bu projenin takipçisi olup Manisamızda projeyi en iyi şekilde uygulayacağız." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Yorgunluğa iyi gelen 10 besin

Yorgunluğa iyi gelen 10 besin

Göztepe'de yüzler gülüyor

Göztepe'de yüzler gülüyor

Manisa Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:32
Sabah
07:54
Öğle
13:29
İkindi
16:27
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Aksakal Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Gülen Eczanesi
Merkez
Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.