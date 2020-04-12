Manisalı görme engelli Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşını bağışladı

Adresine gelen PTT görevlileri aracılığıyla bağışını yapan Erdoğmuş, kampanyanın önemini vurgulayarak, "Bizde para olsa ne olmasa ne. Devletimiz olmayınca hiçbir işe yaramaz. Bizim evimiz ocağımız olsa ne. Devletimiz olmayınca hiçbir işe yaramaz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Devletin kendisine bağladığı maaşla geçindiğini kaydeden Erdoğmuş, bir aylık maaşının yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilen bin lirayı da zor dönem nedeniyle kampanyaya bağışlama kararı aldığını söyledi.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Mezitler Mahallesi'nde annesi, ağabeyi ve ablası ile yaşayan görme engelli İbrahim Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini yitirdiğini belirtti.

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki görme engelli İbrahim Erdoğmuş, 805 liralık engelli aylığı ile ihtiyaç sahibi ailelere verilen bin lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Salgınla mücadele eden sağlık çalışanları için de dua ettiğini belirten Erdoğmuş, "Yardımlaşma hepimiz için gerekli. Ben de içimden gelerek bağışta bulundum." diye konuştu.

Erdoğmuş, en büyük hayallerinden birisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu sözlerine ekledi.

Erdoğmuş'un yaptığı anlamlı bağıştan haberdar olan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da görme engelli Erdoğmuş'a teşekkür etti.

