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Manisalı işadamı ilk kitabını çıkarttı

08.02.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Manisalı işadamı ilk kitabını çıkarttı

Manisa’nın Salihli ilçesinin tanınmış iş adamlarından Dr.

Manisa’nın Salihli ilçesinin tanınmış iş adamlarından Dr. Ercan Petekkaya, “Bir ömür ki neye vermeli” adını verdiği ilk kitabını çıkarttı.
30 metrekarelik işyerinden, 30 ülkeye ihracat yapan bir firmaya dönüştüren ve 47 ülkeyi ziyaret eden Farmavet Inernational Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Dr. Ercan Petekkaya, bir yol hikayesi olan “Bir ömür ki neye vermeli” adını verdiği kitabını çıkartıp, sosyal aktiviteleri ile de kendinden söz ettirdi.

“Hayat boyu biriktirdiklerimi aktardım”
Kitabı neden yazdığını anlatan Dr. Petekkaya “Bu kitaba bir roman denemeyeceği gibi otobiyografi de denemez. Aslında kitapta mesleğine her yeni başlayan insanlar için, bir iş insanının serüven ve başarısının ipuçları var. Gerçek yaşanmışlıklar olduğu gibi kurgu bir anlatım ve birçok şiirle pekiştirilmiş anılara da şahit olacaksınız. Okuyucu kitaptaki anlatılardan cumhuriyetimizin yarım asrını bir nebze de olsa sosyokültürel açıdan öğrenmiş ve bir anlamda tekrar yaşamış olacak. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kitabı yazmamdaki en önemli sebep, hayat boyu biriktirdiğim deneyimler, yaşanmışlıklar, öğretiler ve bunlara bağlı olarak içselleştirdiğim düşüncelerimin bende kalmasını istemememdir. Ben bu deneyimleri kazanmak, gözlemlemek ve de içselleştirmek için neredeyse bir ömür verdim. Bu nedenledir ki özellikle benden daha genç olan insanların bu gözlemleri yapmak için bir ömür beklememelerini istedim” dedi.

“Öğrenmenin sonu yoktur”
Hikayesini okuyanların “Ben de yapabilirim diyebilsinler istedim” diyen Dr. Petekkaya şunları söyledi: "Bu kitap sadece veteriner hekimlere yazılmış bir kitap değil veya sadece gençlere yönelik de değil, herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir kitap. Bu kitapta, yurtseverliğin tanımı da, gerçek yerlilik ve millilik de görülecek. Ülkemizin dışa bağımlılığının temelinde yatan birçok yanlış uygulama yaşanmışlıklarla gözler önüne serilmiş olacak. Kapitalist sistemin insanları içerisine soktuğu yozlaşma ve dağılmanın da tartışıldığı bu kitap, yapılan yanlış uygulamalar sonucu ülkemizin, batılı ülkelerin pazarı haline nasıl getirildiğini de gözler önüne seriyor. Tüm yazdıklarımı bir bütün olarak ele alacak olursak, veteriner hekim adaylarına, genç veteriner hekimlere, iş yaşamına henüz yeni başlayanlara, yaşama daha çok siyasi bir gözle bakanlara, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşları üyelerine, bürokrat ve teknokratlara, milletvekili veya diğer siyasi kişilere, hepsinden öte ’Öğrenmenin sonu yoktur’ deyip okumaya zaman ayırabilenlere hitap ediyor."

Manisalı işadamı ilk kitabını çıkarttı

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