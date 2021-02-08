Manisalı işadamı ilk kitabını çıkarttı

Manisa’nın Salihli ilçesinin tanınmış iş adamlarından Dr. Ercan Petekkaya, “Bir ömür ki neye vermeli” adını verdiği ilk kitabını çıkarttı.

30 metrekarelik işyerinden, 30 ülkeye ihracat yapan bir firmaya dönüştüren ve 47 ülkeyi ziyaret eden Farmavet Inernational Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Dr. Ercan Petekkaya, bir yol hikayesi olan “Bir ömür ki neye vermeli” adını verdiği kitabını çıkartıp, sosyal aktiviteleri ile de kendinden söz ettirdi.

“Hayat boyu biriktirdiklerimi aktardım”

Kitabı neden yazdığını anlatan Dr. Petekkaya “Bu kitaba bir roman denemeyeceği gibi otobiyografi de denemez. Aslında kitapta mesleğine her yeni başlayan insanlar için, bir iş insanının serüven ve başarısının ipuçları var. Gerçek yaşanmışlıklar olduğu gibi kurgu bir anlatım ve birçok şiirle pekiştirilmiş anılara da şahit olacaksınız. Okuyucu kitaptaki anlatılardan cumhuriyetimizin yarım asrını bir nebze de olsa sosyokültürel açıdan öğrenmiş ve bir anlamda tekrar yaşamış olacak. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kitabı yazmamdaki en önemli sebep, hayat boyu biriktirdiğim deneyimler, yaşanmışlıklar, öğretiler ve bunlara bağlı olarak içselleştirdiğim düşüncelerimin bende kalmasını istemememdir. Ben bu deneyimleri kazanmak, gözlemlemek ve de içselleştirmek için neredeyse bir ömür verdim. Bu nedenledir ki özellikle benden daha genç olan insanların bu gözlemleri yapmak için bir ömür beklememelerini istedim” dedi.