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Manisalı judocu Sümeyye Kaya, Paris yolcusu

22.04.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisalı judocu Sümeyye Kaya, Paris yolcusu

MANİSA (AA) - Manisalı milli judocu Sümeyye Kaya, Paris'te düzenlenecek Okul Sporları Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaya, 14-22 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek şampiyona için hazırlıklarını sürdürüyor.

Son olarak Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda üçüncü olan Kaya, Türkiye'ye bir madalya daha kazandırmayı hedefliyor.

Hasan Türek Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kaya, Paris'e moralli hazırlandığını söyledi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğinin altını çizen Kaya, "Çok şükür ki büyük hayalleri gerçeğe dönüştürmenin ilk adımlarını atmaya başladım. Paris'te yarışacak olmak son derece gurur verici. Kariyerim açısından güzel bir deneyim olacak. İnşallah oradan da madalyayla döneceğim." ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan da Kaya'ya başarılar diledi.

Kaya'nın başarılı ve değerli bir sporcu olduğunu belirten Alkan, "Örnek bir hikaye yazarak bu seviyeye geldi. Türk judosuna kazandırmaktan mutluluk duyduğumuz sporcumuzun Paris'ten madalyayla döneceğine inanıyoruz. Onu yetiştiren ailesini, antrenörlerini ve öğretmenlerini kutlar, bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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