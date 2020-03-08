YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisalı kadınların el emekleri sergilendi

Manisalı kadınların el emekleri sergilendi

MANİSA HABERLERİ  | 08.03.2020 18:30 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısında Manisa Kadın Konuk Evinden hizmet alan kadınlar ile Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından hazırlanan el sanatları ve el işi ürünlerin bulunduğu sergi büyük beğeni topladı.Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen el sanatları ve el işi ürünler sergisini ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısında Manisa Kadın Konuk Evinden hizmet alan kadınlar ile Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından hazırlanan el sanatları ve el işi ürünlerin bulunduğu sergi büyük beğeni topladı.
Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen el sanatları ve el işi ürünler sergisini ziyaret etti. Sergiyi gezen Vali Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Kurtuluş Savaşında Türk kadınının neler yapabildiğine tüm dünya şahit oldu. Günümüzde de sanat, siyaset, ekonomi ve spor alanlarında kadınlarımızın başarılarını gururla izliyoruz. Kadınlarımızın yaşamın her alanında daha fazla yer alması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplum olarak duyarlılık göstermeli ve birlikte hareket etmeliyiz" dedi.
Sergide, Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz’e Kadın Konuk Evinde misafir olan kadınlar ve Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadın üyeleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler hediye edildi.
Sergiye Vali Deniz ve eşinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutan Vekili Seyfi Türkan ve eşi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Manisa Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:25
Öğle
13:26
İkindi
16:42
Akşam
19:17
Yatsı
20:33

İlginizi Çekebilir

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Perşembe pazarında sevindiren gelişme

Perşembe pazarında sevindiren gelişme

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.