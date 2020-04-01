Manisalı muhtar bir aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Manisalı muhtar Şeref Ocaklıgil, 1 aylık maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından korona virüsle mücadele kapsamında ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destekler artarak devam ediyor. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Hacıhaliller Mahalle Muhtarı olarak görev yapan Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil, 1 aylık muhtarlık maaşı olan 2 bin 100 lirayı kampanya kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağışladı.

Ziraat Bankasına giderek bağışını yapan Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destek vermek istedim. Nisan ayındaki muhtarlık maaşım olan 2 bin 100 lirayı bağışladım. Bu zor günlerde el ele vererek devletimizin yanında olmalıyız. Bu çalışma diğer muhtarlarımıza da örnek oluyorum. Daha fazla insanın bağışta bulunmasını bekliyorum.” dedi.



