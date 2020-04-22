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Manisalı müzik öğretmenlerinden yöresel şiveyle "Evde Kal" türküsü

MANİSA HABERLERİ  | 22.04.2020 11:19 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 4 müzik öğretmeni, Özay Gönlüm'ün "Mendil verem mi" türküsünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarlayarak klip hazırladı - Müzik öğretmeni Mehmet Ali Kafadar: - "Amacımız çarşıya çıktığımızda maskesi, eldiveni olmayan ve sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlarımızı uyarmak, farkındalık uyandırmaktı"

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 4 müzik öğretmeni, Özay Gönlüm'ün "Mendil verem mi" türküsünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarlayarak, yöresel şiveyle "Evde Kal" çağrısı yaptı.

Demirci ilçesinde görevli müzik öğretmenleri Mehmet Ali Kafadar, Onur Çalhan, Sadık Can Seven ve Hamza Canpolat, virüs salgını nedeniyle yetkililerce sık sık yapılan "Evde kal" çağrılarına dikkati çekmek için sanatçı Özay Gönlüm'ün "Mendil verem mi" türküsünü uyarladı.

Yöresel şiveyle söyledikleri "Elindeki Virüsü Yudur Demircim Yudur" adını verdikleri şarkıya klip de çeken müzik öğretmenleri, sosyal medya aracılığıyla yayımladıkları klipte kişisel hijyene, maske kullanımına ve izolasyona vurgu yaptı.

- "Okyanustaki bir damla kadar katkımız olsun istedik"

Klibi hazırlayan öğretmenlerden Mehmet Ali Kafadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle kendilerini ifade edip, salgınla ilgili hassasiyetlere dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Bizim de bu mücadele de okyanustaki bir damla kadar ufacık bir katkımız olsun istedik. 4 müzik öğretmeni evlerimizden bir klip çektik." dedi.

Kafadar, gruptaki öğretmenlerin bu çalışmadan büyük keyif aldığını anlatarak, "Amacımız çarşıya çıktığımızda maskesi, eldiveni olmayan ve sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlarımızı uyarmak, farkındalık uyandırmaktı. Demirci halkı başa olmak üzere herkesi bilinçlendirmek istedik." diye konuştu.

Klibi sosyal medyada paylaştıktan sonra büyük ilgi gördüğüne aktaran Kafadar, şunları kaydetti:

"Şarkının sözlerini yöresel şiveyle yazmayı tercih ettik. Bu yüzden çok beğenildi. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere genel olarak tüm bakanlarımız süreci çok iyi yönetiyorlar ve tedbirleri nokta atışı ile alıyorlar. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu süreçte fedakarca çalışan herkesi desteklemek amacıyla böyle bir çalışma ortaya çıkardık."

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