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Manisalı yetiştiricilere damızlık koç dağıtıldı

MANİSA HABERLERİ  | 06.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı ’Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi’ kapsamında Manisa’da, 2020 yılı içerisinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine dağıtılmak üzere 77 adet koç alımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı ’Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi’ kapsamında Manisa’da, 2020 yılı içerisinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine dağıtılmak üzere 77 adet koç alımı yapıldı. Alınan koçların dağıtımı Covid-19 tedbirlerine uygun olarak Akhisar ve Salihli Hayvan Pazarlarında gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı ’Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi’ kapsamında Manisa’nın Salihli ve Akhisar ilçelerinde damızlık koç dağıtımı gerçekleştirildi.
Salihli ilçesinde Koç dağıtım programında konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Hayvan yetiştiriciliğinde en önemli unsurlardan bir tanesi ıslahtır. Islah için ise en önemli husus kaliteli koç temin edebilmek ve sürüde kan değişikliğini sağlayabilmektir. Küçükbaş hayvancılıkta verimliliğin ve üretimin arttırılması sürülerimizin ıslah edilmesiyle mümkün olacaktır. Bizler de bu kapsamda bakanlığımıza bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden kaliteli, vasıflı 77 adet koç alarak yetiştiricilerimize bu koçların dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Dağıtımı yapılan koçlarımızın yetiştiricilerimize, ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Düzenlenen koç dağıtım programına; Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Hatice Figen Sarsam, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Rıza Duman ile yetiştiriciler katıldı.

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