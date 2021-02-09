Manisalıların sağlığı için terminalde denetimler sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların sağlığının korunması amacıyla Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren market ve fastfood tarzı işyerlerine yönelik olarak etiket ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sonucunda tarihi geçmiş ürünler toplatılarak, gerekli imha tutanakları tutulup imhaya gönderilirken, şehirlerarası otobüslere yönelik olarak da maske, mesafe ve hijyen denetimleri devam ediyor.

Manisalıların sağlığı ve huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren market ve fastfood tarzı işyerlerine yönelik olarak etiket ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili denetimlerine devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Terminal Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisalılarında sağlığının korunması amacıyla rutin olarak yürütülen denetimlerde etiketler kontrol edilirken, aynı zamanda da raflarda yer alan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakılıyor. Denetimler sonucunda tarihi geçmiş ürünler toplatılarak, gerekli imha tutanakları tutuluyor ve imhaya gönderiliyor. Vatandaşların sağlığı için 7 gün 24 saat görevde olduklarını belirten Ulaşım Daire Başkanlığı Terminal Şube Müdürü Yaşar Bar, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Terminal Şube Müdürlüğü olarak, şehirlerarası otobüs terminalinde faaliyet gösteren ve vatandaşların sıkça kullandığı marketler ve fastfood tarzında işyerlerine yönelik haftalık ve aylık olarak etiket ve son kullanma tarihi konularında denetimlerimiz devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Şehirlerarası otobüsler de denetim yapılıyor

Öte yandan Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri şehirlerarası otobüslere yönelik de maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştiriyor. Tek tek otobüslerde denetimler gerçekleştiren ekipler, otobüste bulunan görevlilere ve yolculara maske kurallarına uyulması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi hususunda uyarılarda bulundu.

