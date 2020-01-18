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  4. Manisalıların yardımları İdlib’e ulaştı

Manisalıların yardımları İdlib’e ulaştı

MANİSA HABERLERİ  | 18.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Cansuyu Derneği Manisa Şube Başkanı Fatih Akova, son yıllarda sadece Ortadoğu’da milyonlarca Müslüman’ın vahşice katledildiğini söyleyerek, şimdi de İdlib’de tüm dünyanı gözü önünde toplu katliam yapıldığını belirtti.

Cansuyu Derneği Manisa Şube Başkanı Fatih Akova, son yıllarda sadece Ortadoğu’da milyonlarca Müslüman’ın vahşice katledildiğini söyleyerek, şimdi de İdlib’de tüm dünyanı gözü önünde toplu katliam yapıldığını belirtti. Akova, İdlib kampanyasında toplanan yardımların dernekleri tarafından ulaştırılmaya başlandığının altını çizdi.
Cansuyu Derneği Manisa Şube Başkanı Akova, Manisalı hayırseverlere seslenerek, “Suriye’de savaşın başladığı 2011 yılından itibaren bölgedeki faaliyetlerimiz aralıksız şekilde devam ediyor. Son saldırılarla beraber İdlib’deki yardımlarımızı yoğunlaştırdık ve son bir haftada 250 tonun üzerinde yardım gönderdik ki bunda Manisalıların da büyük katkısı oldu. 2019’un son çeyreğinde ise yine Manisalı hayırseverlerin katkıları ile 200 tondan oluşan 8 tırlık yardım konvoyumuzu muhtaçlara ulaştırdık. Son 3 aylık dönemde 450 ton civarında insani yardımı kriz bölgelerine ulaştırmış olduk. Ekiplerimiz orada mazlum kardeşlerimizin giyinme, ısınma ve gıda gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Acil İnsani Yardım kapsamında yüz binlerce muhtaca battaniye, kışlık bot, kışlık giyecek, içerisinde temel yiyecek malzemelerinin olduğu gıda kumanyaları, hazır yemek ve sıcak yemek ulaştırdık. Orada kurbanlar kesip muhtaçlara ikram ettik. Ayrıca buradan 135 ton un götürüp orada ekmek yaptırdık ve bu ekmekleri on binlerce kardeşimize sıcak şekilde dağıttık. İnsani yardımlarımızın yanı sıra önümüzdeki süreçte çadır kurma işine ağırlık vermemiz gerekiyor. Biz bir yardım kuruluşuyuz ve emanetçiyiz. Hayırsever bağışçılarımızdan aldığımız emanetleri profesyonel ekiplerimizle muhtaçlara ulaştırıyoruz. Gücümüz yettiğince İdlib’deki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ecdadımızdan aldığımız medeniyet anlayışı ve inancımızdan aldığımız güç ile her yaraya merhem olmaya gayret ediyoruz. Soğuk kış şartlarında yurt içindeki muhtaç kardeşlerimizi de unutmuyor, kışlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz.” dedi.

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