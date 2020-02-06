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Manisa’nın güvenliği masaya yatırıldı

MANİSA HABERLERİ  | 06.02.2020 15:59 | Son Güncelleme

Manisa İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında, ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Valilik Brifing Salonunda yapıldı.Genel asayiş durumları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda; okul güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa’nın güvenliği masaya yatırıldı

Manisa İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında, ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Valilik Brifing Salonunda yapıldı.
Genel asayiş durumları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda; okul güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
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