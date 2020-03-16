Manisa’nın her yeri korona virüs bilgilendirmeleriyle donatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşları korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin hazırladığı billboard tasarımlarıyla bilgilendirdi. Küresel çapta insan sağlığını tehdit eden korona virüse karşı alınan önlemler ışığında il genelinde toplu kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılıkla yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların virüsten korunması için alabilecekleri önlem ve tedbirleri içeren bilgileri kent merkezinde bulunan LED ekran ve billboardlara taşıdı. Salon etkinlikleri, kültür-sanat faaliyetleri ve kursları iptal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyon çalışmalarını da sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı grafik tasarım ekibi tarafından hazırlanan bilgilendirme araçları da, şehrin birçok noktasına vatandaşların görebileceği şekilde LED ekranlara ve billboardlara asıldı. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden virüsün yayılmasının önlenmesi için topyekun mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Servis araçları ve ticari taksilerde korona önlemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servis araçları ile ticari taksilerde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yaptı. Yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, vatandaşların gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarında yolculuk yapabileceklerini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servis araçları ile ticari taksilerde de dezenfekte uygulaması yaptı. Titizlikle yürütülen çalışmaları takip eden Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, “Çin’de başlayıp tüm dünyayı saran korona virüsüne karşı, devletimiz tarafından bazı önlemler alındı. Manisa’da da şehir için toplu taşıma araçları dezenfekte yapılmıştı. Şuanda, her gün binlerce öğrenci ve vatandaşımızın kullandığı servis araçları ve ticari taksilerde de Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, Ulaşım Dairesi ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Manisalı vatandaşımız toplu taşıma araçlarını, servis araçlarını, ticari taksileri gönül rahatlığıyla kullanabilirler” ifadelerinde bulundu.

Yapılan dezenfekte çalışmasının ardından görüşlerini dile getiren taksi ve servis sürücüleri vatandaşların sağlıklı bir şekilde yolculuk yapabileceğini dile getirdi.

