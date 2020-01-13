Manisa’nın ilk Gençlik Çalıştayı tamamlandı

Manisa’da, 10-11-12 Ocak tarihlerini kapsayan ‘Manisa Mektebim Gençlik Çalıştayı’ başarıyla tamamlandı. Manisa Mektebim Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerinin önderliğinde hazırlanan ve Manisa da bir ilk olarak yapılan Gençlik Çalıştayına ilgi büyük oldu.

Manisa ve tüm bölge geneli devlet ve özel okullardan katılım sağlayan 250 kişilik öğrenci komitelerinin bulunduğu çalıştay görkemli bir açılış ile başladı. Açılışa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Haydar Kaşıkçı, Ahmet Altın, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Jandarma Komutanı Özgür Can, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, Manisa Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kırtaş, Manisa Sosyal Bilimler Lisesi ve Bülent Koşmaz Fen Lisesi Müdürü Ercan Ayyıldız, Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonos, Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu, Muradiye Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Okan Şahin katıldı.

Özel Manisa Mektebim Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Kanca’nın açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştayda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da birer konuşma yaptı. Çalıştayda görev alan öğrencilere başarılar dileyen konuşmacılar emeği geçenlere teşekkür etti.

Amacın, ‘Ortaöğretim öğrencilerini bir araya getirerek ülke gündeminde olması gereken ‘İnsan hakları’ konusuyla ilgili öğrencilerde bir farkındalık oluşturarak dünyada bununla ilgili konuşulan sorunlara çözüm üretmek, olay ve durumlara farklı açılardan bakabilmek, diğer fikirleri saygıyla karşılayıp farklı fikirlerin de olabileceğini anlamak ve yeni çözüm önerilerini değerlendirmeyi öğrenmelerini sağlamak’ olan Manisa Mektebim Gençlik Çalıştayı’nın ikinci günü de yüksek katılımla devam etti. Kampüs Müdürü Mehmet Kanca öğrencileri ziyaret ederek komiteleri hakkında bilgi aldı. Çalıştayda, 6 farklı komitede gençler İnsan kaynakları, hukuk, ekonomi, sağlık, bilim ve teknoloji ile eğitim komitelerinde görüşlerini tartıştı.

İnsan Kaynakları Komitesinde gençler, toplumda eşitliğin sağlanmasında oldukça önemli bir yer kaplayan cinsiyet eşitsizliğinden başlayarak insan hakları konusunda çeşitli fikirleriyle araştırmaya devam etti. Hukuk Komitesinde, hukuku daha iyi bir konuma taşımak ve sorunları çözebilmek amacıyla adli yargılama ve beraberinde gelişen sorunları işleyerek araştırıldı. Ekonomi Komitesinde, GSYH, GSMH ve enflasyon oranlarının ülkedeki bireyleri ekonomik yönden zora sokması ve bu durumun ülkemizin isim, reklam ve resmi para birimi olan TL’nin değerini kaybetmesi sonucunda gerek uluslararası gerek ulusal sorunlar yaşanmasını önleyici çalışmalar konusunu işleyerek araştırmaya devam etti. Sağlık Komitesinde, 2017 yılından itibaren binde 1.5’luk artışla 80.81 milyon kişiye ulaşan nüfus artışı sebebi ile sağlık kuruluşlarının gerek personel yetersizliği gerek halkın güvensizliğine sebep olan hastaneye güven kültürünün incelenmesi ve daha aktif kullanılması için neler yapabilecekleri araştırıldı. Bilim ve Teknoloji Komitesinde, Türkiye’nin gelişmiş uzay sahası olan ülkelerle yarışa girebilmesi için uzay bölümleri ile ilgili bilincin geliştirilmesi ve uzay bilimi ile ilgili yeteri kadar çalışma yapılmamasının nedenin araştırılıp, ülkemizde uzay sektöründe ileriye dönük planlamalar yaparak nasıl geliştirilebileceğini araştırmaya devam etti. Eğitim Komitesinde, okulların sadece bilgi aktaran, sınav yapan kurumlar olarak ele alınmamasının gerektiği öğrenciyi eğitip bireysel, akademik ve psikolojik alanlarda da eğitim sağlanması gerektiği ve rehberlik alanında bireyin sahip olduğunu tüm potansiyelin en üst seviyelere çıkarılmasının önemi konusunda araştırmalar yapıldı.

Üç gün boyunca saat 09.00-19.30 saatleri arasında yapılan ve oldukça yoğun geçen çalıştayın kapanış töreninde tüm komite başkanları sırayla sahne alarak duygu ve düşüncelerini paylaşarak teşekkürlerini iletti. Kapanış töreninde ‘En iyi delege’, ‘En seçkin delege’ seçilen öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Şu ana kadar katıldıkları en iyi çalıştay olduğuna da vurgu yapan komite başkanları ve üyeleri, ev sahipliğinden dolayı Mektebim Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Kanca’ya, Lise Müdürü Ömer Kayalar’a, Çalıştay Başkanları Elif Şimal Kanca ile İlkim Eylül Yağlı ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Önder Tan’a teşekkür etti.

Katılan tüm öğrencilere birim müdürleri tarafından sertifikalarının verilmesi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca’nın kapanış konuşmasıyla çalıştay tamamlandı.

