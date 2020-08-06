YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’nın imarı için buluştular

Manisa’nın imarı için buluştular

MANİSA HABERLERİ  | 06.08.2020 15:19 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Manisa’nın imar planları için Yunusemre Belediyesi ile toplantı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Manisa’nın imar planları için Yunusemre Belediyesi ile toplantı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Manisa’ya yapılacak olan imar planları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ağırladı. Yapılan görüşmede imar plan çalışmalarının son durumları masaya yatırıldı. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe yer aldı. İmar planlarının son durumlarının masaya yatırıldığı ve karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Manisa Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
06:09
Öğle
13:21
İkindi
17:10
Akşam
20:23
Yatsı
21:52

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Durak Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Değirmenci Eczanesi
Akhisar
Nurcan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.