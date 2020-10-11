Manisa’nın nehirlerine DSİ’den neşter

Nehir yataklarının tıkanması nedeniyle zaman zaman yaşanan su baskınlarının önüne geçmeyi hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Manisa genelinde seferberlik başlattı. Son 3 yılda 63 bin 841 metre dere yatağının yeniden düzenlendiğini açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar vatandaşı dere yataklarına evsel atık ve moloz atılmaması konusunda uyardı.

Evsel atıklar ve erozyon nedeniyle daralan ve tıkanan dere yatakları çiftçinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Zaman zaman yaşanan su baskınlarının önüne geçerek, üreticinin maddi kayıp yaşamamasını hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Manisa genelinde seferberlik ilan etti. Son 3 yılda başlatılan ‘Dere Islah ve Yatak Tanzim’ projesi ile 8 ayrı nehir yatağında çalışma başlatan DSİ ekipleri, 63 bin 841.5 metrelik alanı temizlerken, suyun rahat akışı için nehir yatağını yeniden düzenledi.

Bakırçay sil baştan

Manisa’nın en büyük akarsularından biri olan Bakırçay’ın Soma-Kınık arasında 14 kilometrelik bir hatta başlatılan çalışmalar kapsamında 11 kilometrelik nehir yatağı yeniden düzenlendi. Yaklaşık 20 bin dekar taşkın riski minimize edilirken, ayrıca Bakırçay nehri üzerine biri Soma biri de Kınık’ta olmak üzere 2 köprü inşa edildi.

Bakırçay nehri üzerindeki yatak temizlik ve tanzim çalışmaları İzmir-Çanakkale Karayolu üzerindeki Çanakkale köprüsü ile Sindel Köprüsü arasında devam ediyor.