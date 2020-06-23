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Manisa’nın tarihi belgeleniyor

MANİSA HABERLERİ  | 23.06.2020 12:49 | Son Güncelleme

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, kentin tarihi ve kültürel değerleri Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir kitap haline getiriliyor.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, kentin tarihi ve kültürel değerleri Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir kitap haline getiriliyor. Çalışmaları devam eden kitap hakkında ilgili komisyonlarda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyelerine sunum yapıldı.
Manisa’nın yurt içi ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, kentin turizm değerlerinden doğal güzelliklerine, tarihi değerlerinden kültür değerlerine kadar tüm değerleri kitap haline getiriliyor. Görsel ve metin çalışmaları devam eden kitapla ilgili, komisyonlarda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyelerine sunum yapıldı. Bu kapsamda Tarım, Hayvancılık ve Orman-Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları- Turizm Tanıtım ve Sanat-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor- Trafik ve Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler- Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine kitap hakkında bilgi verildi. Çalışmaları titizlikle inceleyen komisyon üyeleri hazırlanacak kitabın önemine değindi. Yapılan toplantıyla birlikte komisyon çalışmalarını tamamlarken, kitap ile ilgili çalışmalar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

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