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Manisa’nın yeni projeleri için bir araya geldiler

21.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bir araya gelerek, Manisa’da yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bir araya gelerek, Manisa’da yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu. Geride kalan 2020 yılında Manisa’da hayata geçirilen projelerin değerlendirildiği ziyarette, 2021 yılı için planlanan projeler ile ilgili de görüş alışverişi yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlatan Başkan Ergün, planlanan projeler hakkında da Vali Yaşar Karadeniz’e bilgiler aktardı.
Başkan Ergün ve AK Parti’li Baybatur, daha sonra Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette, 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü.

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