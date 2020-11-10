Manisa’nın yeşil alanlarında damla sulama dönemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yeşil alan ve ağaçların bulunduğu refüjlerde damla sulama sistemi döşemesine başladı. Böylelikle daha önce tankerlerle sulama yapılan refüjlerde, eski yöntemin neden olduğu trafik sıkışıklığının ortadan kalkacağı ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmış olacağı belirtildi.

Su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve yeşil alan sulamaları sırasında oluşan trafik sıkışıklığının önüne geçebilmek amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki refüjlerde damla sulama sistemi döşemesine başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Çarşı Bulvarında damla sulama sistemi döşemesine devam ediyor. Akabinde, Okul Caddesi, İbrahim Gökçen Bulvarı ve Muradiye-Menemen Yolunda damla sulama sistemi döşemesi gerçekleştireceğiz. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin metrelik damla sulama sistemi döşemesi yapılacak. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmayla birlikte, artık bu güzergahlarda tankerle sulama yapılmayacak. Böylelikle hem trafik sıkışıklığı olmayacak, hem de su kaynakları daha verimli kullanılarak tasarruf sağlanacak” dedi.