Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Ahmetli, Gördes, Kula ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Spil Dağı'ndaki kar yağışı nedeniyle belediye ve jandarma ekipleri yoğun şekilde çalışıyor.

Belediye görevlilerinin yolda küreme ve buzlanmaya karşı çalışmaları sürerken jandarma ekipleri de önlem alarak ulaşımın güvenli şekilde sağlanmasına yardımcı oluyor.

- Turgutlu

Turgutlu'ya bağlı Çatalköprü, Osmancık, Yayla, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Dağyeni, Ayvacık, Güney, Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır, İğneci, Kuşlar, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Hacıisalar ve Karaköy mahalleleri ile Çatma ve Çaldağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi buldu.

Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, ulaşımdaki olası sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla temizleme çalışmalarına başladı.

Yağış sebebiyle yetkililer, sürücüleri araçlarına kar lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

- Kula

Kula'da kar ve tipi nedeniyle Karayolları ekipleri, İzmir-Uşak kara yolunu açık tutmak için mesai yapıyor.

Yolda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

- Demirci

Demirci genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Salihli

Salihli ilçesinde kar yağışı özellikle Allahdiyen, Çamurhamamı, Şirinyer, Yeniköy, Gökköy, Bahçecik, Poyraz, Kurttutan, Kemer, Kale ve Gökeyüp mahallelerinde etkili oldu.

