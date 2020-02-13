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Manisaspor yönetimi destek turunda

MANİSA HABERLERİ  | 13.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

Manisaspor’un yeni Başkanı Murat Yörük ve ekibi şehirdeki STK’lara ziyaretler yaparak kulübe destek çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Manisaspor’un yeni Başkanı Murat Yörük ve ekibi şehirdeki STK’lara ziyaretler yaparak kulübe destek çağrısında bulunmaya devam ediyor. Son ziyaretin adresi olan Manisa Ticaret Borsasının Başkanı Sadık Özkasap da ellerinden geldiği kadar Manisaspor’un yanında olacaklarını söyledi.
Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük ve yöneticiler Yasin Okay, Burak Işıklar ve Mahmut Güler, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadık Özkasap’a çiçek taktim eden Kulüp Başkanı Murat Yörük, Özkasap’ı Manisaspor’un maçlarına davet etti. Oldukça samimi ortamda geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadar Manisasporumuzun yanında olacağız. Sizlere ve Manisasporumuza başarılar dilerim." dedi.

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