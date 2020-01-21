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  4. Manisaspor’da görev dağılımı yapıldı

Manisaspor’da görev dağılımı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 21.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Manisaspor’da olağanüstü genel kurul sonrası yapılan ilk toplantıda yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.Manisaspor’da geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılan olağanüstü genel kurul sonrası yönetim kurulu ilk defa toplandı.

Manisaspor’da görev dağılımı yapıldı

Manisaspor’da olağanüstü genel kurul sonrası yapılan ilk toplantıda yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Manisaspor’da geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılan olağanüstü genel kurul sonrası yönetim kurulu ilk defa toplandı. Murat Yörük başkanlığında yapılan toplantı sonrası yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. Murat Yörük başkanlığındaki Manisaspor’da görev dağılımı şöyle gerçekleşti: "2. başkan Çağlayan Uzunlar, genel sekreter Burak Işıklar, as başkan ve basın sözcüsü Serkan Özşen, futbol şube sorumlusu Taner Kestaneci, idari ve işler sorumlusu Kadri Güngüler, gençlik geliştirme program sorumlusu İsa Yavaş, stat ve tesis sorumlusu Hasan Tok, bilet sorumlusu Bekir Talha Sevinç, proje ve yatırımlar sorumlusu Ufuk Akgün, reklam ve Sponsorluk sorumlusu Mahmut Güler, sağlık işleri sorumlusu Bora Özcan, maç organizasyon sorumlusu Yasin Okay, resmi kurumlarla ilişkiler sorumlusu Osman Sönmez, hukuki işler sorumlusu Haşin Çelik."

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