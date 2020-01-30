YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisaspor’da tek hedef galibiyet

Manisaspor’da tek hedef galibiyet

MANİSA HABERLERİ  | 30.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

TFF 3.

Manisaspor’da tek hedef galibiyet

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve sezonun ilk galibiyetini geçen hafta 20. haftaya lider olarak giren Serik Belediyespor’u yenerek alan Manisaspor’da gözler, 2 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Karbel Karaköprü Belediyespor maçına çevrildi. Karaköprü Belediyespor maçı öncesi hazırlıklarını 3 puan parolası ile sürdüren Manisaspor’da teknik direktör Naci Duman, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.
Bu sezonun ilk galibiyetini Serik Belediyespor’u yenerek alan ve rakibini liderlikten eden Manisaspor, 2 Şubat Pazar günü deplasmanda ligin 21. haftasında karşılaşacağı Karbel Karaköprü Belediyespor’u da yenerek Serik Belediyespor karşısında alınan galibiyetin tesadüf olmadığını göstermek istiyor. Geçen hafta Serik Belediyespor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Duman, "İlk olarak taraftarımıza Serik Belediyespor karsında verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum ve bu desteğin her geçen hafta artmasını temenni ediyorum. Başkanım Murat Yörük ve yönetim kurulumuza yaptıkları için teşekkür ediyorum. Serik Belediyespor maçını unuttuk. Karbel Karaköprü Belediyespor maçına odaklandık. Rakibe saygı duyuyoruz. Puan tablosunda nerede oldukları bizim için önemli değil. Biz sadece puan yada puanlara odaklandık. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve savaşacağız. Geçen hafta aldığımız galibiyetin tesadüf olmadığını göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

2 otobüs, 2 şahıs, 568 paket kaçak sigara

2 otobüs, 2 şahıs, 568 paket kaçak sigara

GÜNCELLEME - Mersin'de 37 gün önce yaylada kaybolan kişinin cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Mersin'de 37 gün önce yaylada kaybolan kişinin cesedi bulundu

Balıkesir’e sualtı müzesi

Balıkesir’e sualtı müzesi

Kazada ağır yaralanan Amerikalı kurtarılmadı

Kazada ağır yaralanan Amerikalı kurtarılmadı

Manisa Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:28
İkindi
16:11
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Manisa Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Bahar Eczanesi
Merkez
Çınarlı Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Genç Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Alaşehir’de camilere bayram temizliği

Alaşehir’de camilere bayram temizliği

Demirci’de Yaban Hayatı Foto Kapanlarla İzleniyor

Demirci’de Yaban Hayatı Foto Kapanlarla İzleniyor

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.