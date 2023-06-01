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Manisa’ya 1 milyar TL’lik yatırım geliyor

01.06.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ tarafından yapılacak olan ve 3 ilçeyi kapsayan altyapı projesiyle ilgili müjdeyi verdi.

Manisa’ya 1 milyar TL’lik yatırım geliyor

Başkan Ergün, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi, Gördes ve Kırkağaç ilçelerinde gerçekleştirilecek 1 milyar Liranın üzerindeki altyapı çalışmaları için Dünya Bankası Kredisinin yapım ihalesi öncesinde son adımı olan müşavirlik ilanına çıkıldığını açıkladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2023 Yılı 1’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis maddelerinin görüşülmesinden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi, Gördes çelik isale hattı ve Kırkağaç Gelenbe Mahallesinde yapılacak olan altyapı çalışmalarıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu.

Manisa’da 3 ilçeyi kapsayan altyapı çalışmaları için 1 milyar liranın üzerindeki Dünya Bankası kredisinin kullanılmasında artık son viraja girildiğini anlatan Başkan Ergün, “Buradan önemli bir müjdeyi sizlerle ve hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum. Yunusemre İlçemiz Muradiye ve çevre mahallelerimizin altyapı çalışmaları ile atık su arıtma tesisi yapımı, 39 kilometrelik Gördes doğal kaynak suyu çelik isale hattı ve Kırkağaç Gelenbe mahallemizin altyapı işlerini kapsayan 46 milyon 500 bin Avro’luk yani bugünün kuruyla hesapladığımızda 1 Milyar liranın üzerindeki Dünya Bankası Kredisinin kullanılmasında artık son viraja girdik. Dünya Bankası Kredisinin yapım ihalesi öncesindeki son adımı olan müşavirlik ilanına çıkıldı. 23 Haziran’a kadar teklif verme süresi bulunan bu ihalenin duyurusu; MASKİ Genel Müdürlüğümüzün, İLBANK’ın ve Dünya Bankası’nın internet sitelerinde de eşzamanlı olarak yayınlandı” dedi.

“YIL SONUNA KADAR PROJELERİMİZİ BAŞLATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Proje için önemli bir adım olan müşavirlik ilanına çıkılmasından sonraki süreci de anlatan Başkan Ergün, “İhale sonucunda işi alan Müşavir firma, yapım işleri öncesi son kontrolleri yapacak ve ardından da İLBANK ve Dünya Bankası ile koordineli olarak bu projelerin yapım işi ihalelerine çıkılacak. Müşavir firma, bu işlerin ihale edilmesinden kesin kabulüne kadar da tüm süreçleri yönetecek. Takriben yılsonuna kadar hayırlısıyla bu projelerimizi başlatacağımızı düşünüyorum. Manisa’mıza kazandıracağımız bu yatırımlarımızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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