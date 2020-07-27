Manisa’yı 1. Lig heyecanı sardı

Manisa temsilcileri, futbolda Manisa’yı başarıyla temsil ederken; şehri, Manisa Futbol Kulübü’nün TFF 1. Lig’e yükselmek için çıkacağı final maçının heyecanı sardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, final karşılaşmasını takip etmek isteyen Manisalılar ve taraftarlar için Cumhuriyet Meydanı’nda ekran kurulacak olması nedeniyle meydanda korona virüs salgınına karşı tedbirleri aldı. Manisa Futbol Kulübü’ne 1. Lig yolunda başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıları bu önemli maçta takımı desteklemeye davet etti.

TFF 2. Lig Play-Off Final karşılaşmasında 28 Temmuz Salı günü, saat 21.00’de Antalya’da Tuzlaspor ile 1. Lig’e yükselmek için önemli bir maça çıkacak olan Manisa Futbol Kulübü, Manisa’yı da heyecana bürüdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu önemli 90 dakikayı takip etmek isteyen Manisalılar ve taraftarlar için Cumhuriyet Meydanı’na ekranlar kurdu. Yaklaşık 300 kişilik bir alan, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlandı ve alanın maç öncesinde ve sonrasında dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle uygulanacağı belirtildi. Manisa Futbol Kulübü’nün TFF 1. Lig yolunda son düzlükte olduğunu ve Tuzlaspor ile oynanacak final maçının heyecanını yaşadıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Hemşehrilerimizi, şehrimizin temsilcisi Manisa Futbol Kulübü’nü desteklemeye davet ediyorum. Salı günü Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak ekranlardan vatandaşlarımız ve taraftarlar, maçı takip edecekler. Korona virüs salgını dolayısıyla burada tedbirlerimizi sıkı bir şekilde aldık. Maske, sosyal mesafe ve dezenfeksiyon işlemlerine azami riayet ederek, takımımızı destekleyeceğiz. Tüm Manisalıları şehrimizin takımını uzaktan da olsa destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.



