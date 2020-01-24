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“Manşetlerle Malatya” yayınlandı

MALATYA HABERLERİ  | 24.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi’nde görevli Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya tarafından hazırlanan ve 1923-2020 yılları arasında Malatya’da yayınlanmış yerel gazetelerden seçilen 220 gazete sayfasının yer aldığı, “Manşetlerle Malatya” adlı kitap, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı yapılarak yayınlandı.Malatya yakın tarihine ışık tutacak olan “Manşetlerle Malatya” için, kitabı hazırlayan, Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya yaptığı açıklamada, “Çalışmada yer alan 220 gazete sayfasını, arşivimde bulunan ve tamamı 1923-2020 yılları arasında Malatya’da yayınlanmış 200 bin gazete arasından uzun ve titiz bir çalışma sonucu seçtim.

“Manşetlerle Malatya” yayınlandı

Malatya İnönü Üniversitesi’nde görevli Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya tarafından hazırlanan ve 1923-2020 yılları arasında Malatya’da yayınlanmış yerel gazetelerden seçilen 220 gazete sayfasının yer aldığı, “Manşetlerle Malatya” adlı kitap, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı yapılarak yayınlandı.
Malatya yakın tarihine ışık tutacak olan “Manşetlerle Malatya” için, kitabı hazırlayan, Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya yaptığı açıklamada, “Çalışmada yer alan 220 gazete sayfasını, arşivimde bulunan ve tamamı 1923-2020 yılları arasında Malatya’da yayınlanmış 200 bin gazete arasından uzun ve titiz bir çalışma sonucu seçtim. Seçtiğim haberler ile de söz konusu tarihler arasında Malatya’da yaşanan önemli olaylara dair bilgi vermek istedim. Yani bir başka deyişle Malatya Cumhuriyet Tarihini gazetecilerin olayların yaşandığı gün attıkları manşetler ile ifade etmek istedim. Çalışmamın basılı hale getirilerek yayınlanmasına olanak sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a da, kentin kültürüne yaptığı bu katkıdan dolayı teşekkür ediyor, Malatya’nın yakın tarihini manşetleri ile yazan bütün gazetecileri saygı ve rahmet ile anıyorum" ifadelerini kullandı.
"Kentin tarihine ışık tutacak"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı değerlendirmede, "Gazete arşivleri toplumların hafızasını kalıcı olarak koruyan ve geleceğe taşıyan önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu durum Malatya için de geçerlidir ve yerel gazetelerin derlenerek arşivlenmesi ile kentin geçmişine dair önemli ipuçlarına ulaşılabilmektedir. İlk gazetenin çıktığı 19 Ekim 1923’den bugüne kadar canlılığını koruyan Malatya yerel basın arşivinden seçilen manşetlerin yer aldığı bu eser, Malatya da her alanda yaşanan değişimi çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Kentin tarihine ışık tutacaktır. Araştırmacılar için eşsiz değer taşıyan bu çalışmada yer alan gazeteler, yayınlandıkları dönemin sosyal, ekonomik ve siyasal anlayışını ortaya koymakta, kentin kültürü, sanatı ve edebiyatını çok açık bir şekilde zamanımıza taşımaktadır. Malatya’yı kent araştırmaları noktasında ayrıcalıklı bir konuma taşıyacak, her yaprağı adeta Malatya yakın tarihinin bir parçası olan ve son derece iyi kurgulanmış bu çalışma, yeni araştırmalara da kaynak teşkil edecek niteliktedir" diye konuştu.

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