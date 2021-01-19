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Mansur Yavaş ‘Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem’ projesinde sondaj çalışmalarına başlandığını açıkladı

19.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Natoyolu Hafif Raylı Sistem hattını kendi döneminde bitirmek istediğini belirterek, sosyal medya hesapları üzerinden hattın ilk sondaj çalışmalarının başladığını açıkladı.Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Projesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Yavaş, “Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz.

Natoyolu Hafif Raylı Sistem hattını kendi döneminde bitirmek istediğini belirterek, sosyal medya hesapları üzerinden hattın ilk sondaj çalışmalarının başladığını açıkladı.
Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Projesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Yavaş, “Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık” ifadelerini kullandı.
Ocak ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında metro çalışmalarına ilişkin son bilgileri de paylaşan Başkan Yavaş, “7.4 km’lik metronun 4 istasyonunu teknik imkanlar dahilinde öncelikle yaparak devreye almak, kalan istasyonları da bilahare proje süresi içinde tamamlamayı öngörmekteyiz” açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoyla Başkentlilere projeyi duyuran Başkan Yavaş, “Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık” bilgisini verdi.
Zemin etüt çalışmalarına başlandığını duyuran Başkan Yavaş, ilk aşamadan sonra ikinci aşamaya geçileceğini belirterek, “Saha verilerine bağlı onay sürecinin ardından yapım ihale aşamasına geçeceğiz” ifadelerine yer verdi.
İstasyon ve hat projelerinin yapımına ilişkin saha verileri alınarak uygulamaya esas kesin projeler hazırlandıktan sonra proje ve şartnamelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca onaylanması süreci başlayacak. EGO Genel Müdürlüğü tüm aşamalardan sonra projenin nihai uygulama aşamalarını netleştirerek yapım ihale sürecine geçecek.
Başlatılan projenin yaklaşık 7,4 kilometre uzunluğundaki yeni hat 8 ayrı istasyondan oluşacağı, alternatifler üzerinde çalışılan yapım süreci ve yöntemi, proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra netleşeceği aktarıldı.
Güzergah ve istasyon projelerinin hazırlanması için zemin etüdü ve sondaj çalışmalarına 13 Ocak 2021 tarihinde başlanırken, istasyon yapıları için 24 sondaj noktası da belirlendi. Güzergah üzerinde her 250 metrede bir 20-65 metre arası değişen derinliklerde sondaj çalışmasının yapılmasının planlandığı hatta zemin etüt sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Yapım İzleme Şube Müdürü Mehmet Onur Kırık, şunları kaydetti:
“ANKARAY uzatma hattının Dikimevi-Natoyolu proje hizmet alımı işi kapsamında ilk sondaj çalışmaları başladı. Projemiz Dikimevi’nden Natoyolu’na kadar 8 istasyondan ve yaklaşık 7,4 kilometreden oluşacak. Güzergah yerleri ve istasyon konumları belirlendi. Böylelikle projemiz daha hızlı şekilde ilerleyecek ve yapım işine bir an önce başlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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