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  4. Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.06.2020 08:06 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde, mantar toplamaya giden vatandaşlara çivili tuzak haberi ve sosyal medya paylaşımlarına lişkin Kütahya Valiliği’nden basın açıklaması geldi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın organları ile sosyal medyada yer alan “Kütahya’da mantar toplamaya giden vatandaşa ölüm tuzağı kuruyorlar” haberi üzerine Emet Kaymakamlığımız tarafındangerekli incelemeler yapılmış ve tedbirler alınmıştır.

Kütahya’nın Emet ilçesinde, mantar toplamaya giden vatandaşlara çivili tuzak haberi ve sosyal medya paylaşımlarına lişkin Kütahya Valiliği’nden basın açıklaması geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın organları ile sosyal medyada yer alan “Kütahya’da mantar toplamaya giden vatandaşa ölüm tuzağı kuruyorlar” haberi üzerine Emet Kaymakamlığımız tarafından
gerekli incelemeler yapılmış ve tedbirler alınmıştır. Bölgede jandarma ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada 4 vatandaşımızın araç lastiğinin zarar gördüğü tespit edilmiş, mağdur olan vatandaşlarımızla görüşülmüş ve şikâyetçi olmadıkları öğrenilmiştir. İğdeköy orman yolu, İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından temizlenip yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olup olayın tekrarının önlenmesi ve kişi yada kişilerin tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirilmiştir. Bölgede jandarma ekiplerimizin kontrolleri sıklaştırılmış, çivileri yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir "

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
22:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
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