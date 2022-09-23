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"Mantıku't Tayr-Kuşların Şarkısı" oyunu devlet korumasındaki gençler için sahnelendi

23.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mantıku't Tayr-Kuşların Şarkısı" oyunu devlet korumasındaki gençler için sahnelendi

"Mantıku't Tayr-Kuşların Şarkısı" oyunu devlet korumasındaki gençler için sahnelendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi ile Anadolu Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM) iş birliğinde hazırlanan "Mantıku't Tayr-Kuşların Şarkısı" isimli oyun, Ankara'da devlet koruması altındaki gençlerin beğenisine sunuldu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Altındağ Sahnesi'nde sergilenen "Mantıku't Tayr-Kuşların Şarkısı" oyunu, devlet koruması altında bulunan 14-18 yaş aralığındaki gençler tarafından beğeniyle izlendi.

Tiyatro sanatçısı Asuman Bora yönetiminde sergilenen tek perdelik oyun öncesi konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğin önemini vurguladı.

Sanatın medeniyet unsurlarından biri olduğunu anlatan Çetin, "Allah, yarattığı her kulunun kalbinde bir sanat mahareti de yaratmıştır. O kullardan bir kısmı sesiyle, bir kısmı davranışlarıyla, bir kısmı resim yaparak farklı alanlarda, farklı sanat dallarında kabiliyetlerini gösterirler. Bizim amacımız zaten Allah'ın yaratmış olduğu kabiliyetleri ortaya çıkarmak ve milletin istifade etmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Çetin, "Hayata Köprü Sanat" projesi ile devlet korumasındaki gençlerin geleneksel Türk-İslam sanatları, modern sanatlar ve sahne sanatlarıyla tanışmalarını sağladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Gençlerimizin sanatla meşgul olarak zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmaları ve psiko-sosyal açıdan desteklenmeleri, Türkiye Diyanet Vakfı olarak en temel hedefimizdir. Sanat eğitimi vasıtasıyla milli manevi değerlerimizi öğrenmelerine, kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve öz becerilerinin farkına varmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz."

Projenin, Vakfın İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü'nün Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan erkek çocuklarla düzenlediği çeşitli sanat atölyeleriyle iki yıl önce hayata geçtiğini aktaran Çetin, Vakfın gönüllüsü Devlet Tiyatrosu sanatçısı Asuman Bora'nın katkılarıyla TDV İstanbul KAGEM ve Anadolu ÇODEM iş birliğinde "Kuşların Şarkısı" tiyatro oyununun devlet himayesindeki genç kızların yetenekleriyle sahneye aktarıldığı bilgisini verdi.

"Hayata Köprü Sanat" projesinin önceki yıllarda, İstanbul ve Gaziantep'te sahnelendiğini hatırlatan Çetin, bu projenin Türkiye genelinde uygulanabilirliği konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Çetin, projede emeği ve katkısı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne, TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevli ve gönüllülerine, sanatçı Asuman Bora ile tiyatro gösterimini yapan gençlere teşekkür etti.

Oyunun ardından davetliler, Mantıku't Tayr minyatür sergisini gezdi, devlet korumasındaki gençlerin yaptığı ebru ve kat'ı sanatı çalışmalarını inceledi.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Tiyatroları Türkiye Diyanet Vakfı tdv

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