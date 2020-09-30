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Manuel Fernandes, Kayserispor’da

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kayserispor, Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ile 2 yıllığına anlaştı.Kayserispor, bir dönem Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Maneul Fernandes ile anlaşmaya vardı.

Manuel Fernandes, Kayserispor’da

Kayserispor, Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ile 2 yıllığına anlaştı.
Kayserispor, bir dönem Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Maneul Fernandes ile anlaşmaya vardı. Bugün içerisinde Kayseri’ye gelecek olan Fernandes ilk olarak sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini 2 yıllığına Kayserisporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak. Manuel Fernandes, sarı i-kırmızılı takımdan yıllık 750 bin EURO ücret alacak.
Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Lokomotiv Moskova’ya giden, sonrasında Krasnodar forması giyen Portekizli futbolcu, kariyerinde 482 maça çıktı ve 66 gol, 82 asistlik performans sergiledi. 2014’te Beşiktaş’tan ayrılan Fernandes 6 yıl sonra Türkiye’ye dönecek.

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