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Manyas Belediye Başkanı Barçin’in anne acısı

26.01.2021 19:15 | Son Güncelleme:
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Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin’in annesi Hürmüs Barçin vefat etti.Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin’in annesi Hürmüs Barçin (95) yaşında vefat etti.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin’in annesi Hürmüs Barçin vefat etti.
Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin’in annesi Hürmüs Barçin (95) yaşında vefat etti. Hürmüs Barçin öğle namazını müteakip Manyas’ın kırsal Boğazpınar Mahallesi Merkez Camiinde Manyas Müftüsü Ahmet Altacı tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, önceki dönem Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ile Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Gönen belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, siyasi partilerin ilçe başkanları ve ilçe protokolü katıldı.

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