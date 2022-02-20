YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Manyas Gölü'nde geçen ay kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

Manyas Gölü'nde geçen ay kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

20.02.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manyas Gölü'nde geçen ay kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cesedi 35 gün sonra bulundu.

Osman Ali Arı'yı (61) arama çalışmaları sürerken bir çoban, jandarmaya Bandırma ilçesi Gölyaka Mahallesi açıklarında ceset gördüğünü ihbar etti.

Bandırma ve Manyas İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan incelemede, bu cesedin Arı'ya ait olduğu belirlendi.

Sudan çıkarılan Arı'nın cansız bedeni, otopsi için Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Manyas'ın kırsal Akçaova Mahallesi'nde balıkçılık yapan iki çocuk babası Osman Ali Arı, 16 Ocak'ta göle bıraktığı ağlara bakmak için Hamamlı Mahallesi civarından göle açılmış ancak geri dönmemişti. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İHH Arama Kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
Alman Seyahat Acentaları Birliğinden Diyarbakır'a ziyaretAlman Seyahat Acentaları Birliğinden Diyarbakır'a ziyaret
Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazar

İmsak
06:25
Sabah
07:48
Öğle
13:27
İkindi
16:27
Akşam
18:57
Yatsı
20:14

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Pazar

Ahu Eczanesi
Merkez
Balkır Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Nesrin Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Vitamin Eczanesi
Bandirma
Yıldız Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Unutulmaz sahneyi anlattı! "Müjde'nin..."

Unutulmaz sahneyi anlattı! "Müjde'nin..."

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.