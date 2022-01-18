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Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor

18.01.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Hamamlı Mahallesi'nden Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan balıkçı Osman Arı'yı (61) arama çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerine kadar yürütülen çalışmalarda Arı'ya ulaşamayan AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı.

Botlarla göle açılan ekipler, dalgıç kıyafetleriyle gölde Arı'yı aramayı sürdürüyor

Gölde ve sazlık alanlarda arama yapan ekiplere iz takip köpeği, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ve Komando timi de eşlik ediyor.

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