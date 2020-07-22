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Manyas ovası sarıya boyandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.07.2020 23:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde sarı gelin olarak adlandırılan ayçiçek tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü.Sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçeği tarlaları özellikle gün doğumu ve gün batımında ayrı bir güzellik sunuyor.

Manyas ovası sarıya boyandı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde sarı gelin olarak adlandırılan ayçiçek tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü.
Sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçeği tarlaları özellikle gün doğumu ve gün batımında ayrı bir güzellik sunuyor. Manyas’ta erken ekilen ayçiçekleri tane tutmaya başlarken, geç ekilenler ise çiçek açmaya başladılar. Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, kooperatife ayçiçeği vermek isteyen üreticiler için toplam ürün beyannamesi verme süresinin 20 Temmuz tarihi itibarıyla sona erdiğini açıkladı.
Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı " Bu yıl yıllık ürün beyanname verme döneminde 400 aktif üyemizden 200 tanesi bin 800 ton civarında kooperatifimize yıllık ürün beyannamesi verdi. Bu yıl Manyas’ta buğday ekimi fazla olduğu için ayçiçeği üretiminde bir azalma söz konusu, tabi üretici tüccara da ayçiçeği dökeceğinden toplamda ayçiçeğinde yıllık ürün 3 bin tonu bulur. Geçtiğimiz yıl kooperatifimize verilen ayçiçeği ise 2 bin 500 ton idi. Şu anda ayçiçeğinde verimlerde istediğimizi elde edeceğimizi sanıyorum. Ben tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Manyas ovası sarıya boyandı

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