YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Manyas’a kaymakam konutu temeli atıldı

Manyas’a kaymakam konutu temeli atıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.12.2020 15:39 | Son Güncelleme

Manyas Kaymakamlık konutunun eskimesi ve ilçe merkezinde kalması nedeni ile Atatürk Mahallesi (TOKİ) konutlarının yanına yeni bir lojman yapımına başlanıldı.Hazineye ait arazi üzerine lojman ve çevre düzenlemesi için 2,5 dekar bir alan tahsis edilirken, lojmanın iki kat, kullanım alanın ise toplamda 320 metre kare olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Manyas Kaymakamlık konutunun eskimesi ve ilçe merkezinde kalması nedeni ile Atatürk Mahallesi (TOKİ) konutlarının yanına yeni bir lojman yapımına başlanıldı.
Hazineye ait arazi üzerine lojman ve çevre düzenlemesi için 2,5 dekar bir alan tahsis edilirken, lojmanın iki kat, kullanım alanın ise toplamda 320 metre kare olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Altı ayda tamamlanarak, teslim edilmesi yüklenici firma tarafından taahhüt edilen lojman inşaatı hızlı bir şekilde yapımı sürüyor. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ” İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği kaynakla yapımı süren Kaymakamlık lojmanımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:06
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Asri Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Stad Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Kapıdağ Sağlık Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.