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Manyas’ın düşman işgâlinden kurtuluşu kutlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Manyas ilçesinin düşman işgâlinden kurtuluşunun 98.

Manyas ilçesinin düşman işgâlinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ve Belediye Başkanı Tancan Barçin’in Atatürk anıtına çelenk sunmalarının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Barçin yaptığı konuşma da, "Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi, ’egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesidir. Bu da ülkemizi ilgilendiren siyasî, ekonomik, iç ve dış her türlü kararların sadece Türk milletine ait olduğu, başka hiç bir ülkenin veya yabancı kuruluşların bu kararlarda söz hakkı olmayacağını ifade etmektir" dedi.
Çelenk sunma törenine AK Parti Balıkesir Milletvekili ve MYK üyesi Yavuz Subaşı da katılırken, çelenk sunma töreni sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi. Araçlar resmi geçit yaparken, törene kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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