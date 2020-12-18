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Manyas’ta 2 iş makinası törenle hizmete girdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.12.2020 13:18 | Son Güncelleme

Manyas Belediyesine hayırsever bir vatandaşın da katkısı ile yeni alınan 2 iş makinesi için tören düzenledi.Manyas Belediyesi 120 bin lirası hayırsever Osman Öztürk tarafından karşılanan toplam da 385 bin liraya bir tane asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere silindir, bir tane de 270 bin liraya mini eksvatör satın aldı.

Manyas Belediyesine hayırsever bir vatandaşın da katkısı ile yeni alınan 2 iş makinesi için tören düzenledi.
Manyas Belediyesi 120 bin lirası hayırsever Osman Öztürk tarafından karşılanan toplam da 385 bin liraya bir tane asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere silindir, bir tane de 270 bin liraya mini eksvatör satın aldı. Yeni alınan iki iş makinası için Cumhuriyet meydanında bir tören düzenlendi. Tören öncesi kurban kesilerek, dua edildi.
Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, asfaltlama çalışmalarında kullanmak için günlük kiralanan silindire bin lira ödemek zorunda kaldıklarını, şimdi bu yükten kurtulacaklarını belirtirken, silindir alımı için bağış yapan Osman Öztürk’e teşekkür etti.
Başkan Barçın " Mini eksvatörü ise özellikle artık kırsal mahallelerimiz de yaşlı nüfus kaldığı için mezar kazma sorun oluyordu, bunun içinde bunu kullanacağız. Yine 15-20 gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilçemize ve Balya ilçelerine birer adet araç gönderilecek. Bunun için ben Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum. İş makinelerinin Manyas’ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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