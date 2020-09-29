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Manyas’ta 60 Bin dekar alanda yemlik bitki üretimi yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Manyas’ta bu yıl 60 bin dekar alanda yemlik bitki üretimi yapıldığı açıklandı.Yemlik bitkilerin en başında silajlık mısır üretiminin geldiği bununda ilçe de 35-40 bin dekarda ekiminin yapıldığı belirtilirken, özellikle sulanabilir arazilerde silajlık mısırın, hububat hasadı sonrası ikinci ürün olarak ekildiği belirtiliyor.

Manyas’ta 60 Bin dekar alanda yemlik bitki üretimi yapıldı

Manyas’ta bu yıl 60 bin dekar alanda yemlik bitki üretimi yapıldığı açıklandı.
Yemlik bitkilerin en başında silajlık mısır üretiminin geldiği bununda ilçe de 35-40 bin dekarda ekiminin yapıldığı belirtilirken, özellikle sulanabilir arazilerde silajlık mısırın, hububat hasadı sonrası ikinci ürün olarak ekildiği belirtiliyor. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç "Manyas’ta 23 bin büyükbaş hayvan, 56 bin adet ise küçükbaş hayvan varlığımız var, bunun için, özellikle hayvan yetiştiricilerimiz yemlik bitki üretimine ağırlık veriyor. Mısır başta olmak üzere, yonca, fiğ ekimi yapılıyor, ortalama bir dekar tarladan iyi bakarsa 7-8 ton mısır alır. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri üreticimizden ister borcuna mahsuben, isterse nakit parayla bir ton silajlık mısırı 350 TL. ye satın alıyor. Bunun 50 TL.ni biçerdöver ücreti olarak ödeyen kooperatif, vergi kesintileri sonrası çiftçimize net olarak bir ton silajlık mısır bedeli olarak ton bazında 280-290 lira aralığında net para ödemesi yapıyor. Bu da çiftçi için iyi para, zaten satmayan üretici süt verimini arttırdığı için hayvanlarına kendisi silaj yapıp, yediriyor" dedi.

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